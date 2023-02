Spomínate si na Alenu Antalovú z Poisťovne šťastia? Hoci žije a pôsobí prevažne na Morave, pôvodom slovenská herečka je známa a obľúbená aj v celom Česku a svojich fanúšikov má aj na Slovensku. Pred rokmi práve počas nakrúcania seriálu Poisťovne šťastia spôsobila nejednu vrásku na čele tak režisérovi, ako aj televíznemu štábu, keďže rodila jedno dieťa za druhým. Kvôli Alene museli upravovať scenár. Alena však vždy túžila po veľkej rodine, a tak je z nej dnes štvornásobná mama. Doma má tri dcéry a jedného syna, napriek tomu všetko stíha, kariéru aj rodinu.



Alena Antalová sa nedávno so staršími dcérami Alenou a Elenou ukázala na prehliadkovom móle v brnianskom hoteli Voronež v rámci gala akcie k 60. výročiu veľtrhov Styl a Kabo. Keď uvidíte, ako herečka dnes vyzerá, ani sa vám nebude chcieť veriť, že má už 50 rokov a porodila štyri deti.



No ani dospievajúce dcéry slávnej mame hanbu na prehliadkovom móle rozhodne neurobili, práve naopak. Po rodičoch sú nielen pekné, ale aj talentované. Vyrástli z nich mladé, šikovné dámy, veď pozrite FOTO v GALÉRII. „Alenka by odmalička mohla byť v divadle celý deň, všetko okolo ju zaujíma, Elenku veľmi baví spev. Je to taká naša éterická víla, má krásne prirodzene posadený hlas, koľkokrát sa ja učím od nej, dáva mi lekcie," prezradila herečka o starších dcérach.



Alena mala pred prehliadkou na rozdiel od dcér trochu trému a obavy. „Prehliadka je pre nás novinka, ale v divadle spolu hráme často. Dcéry so mnou hrali v muzikáli Mary Poppins a ďalších hrách. Obe majú talent, ale prednejšie je štúdium, potom sa uvidí, čomu sa budú chcieť venovať,“ pochválila sa herečka.