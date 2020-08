Bývalá tenistka si užíva materstvo plnými dúškami - nemá problém zverejniť intímny záber, ktorým dokazuje, že dáva malému Jakubkovi zo seba to najlepšie.

Bývalá tenistka si užila dovolenku s rodinkou pri mori. S manželom Michalom Navarom a synom Jakubkom, ktorý sa narodil v júni, sa vybrali vykúpať do Chorvátska. Samozrejme, ako sa na dobre zarábajúcu športovkyňu patrí, dopravili sa do Dubrovníka súkromným lietadlom.

Dominika žiari šťastím, materstvo jej otvorilo celkom nové obzory. Je uvoľnená, spokojná a sympaticky priznáva, že Jakubko jej v noci občas nedá spať. To je to najmenej, čo treba pre drobca "vytrpieť". Spojenie medzi ňou a synom je absolútne a dala to najavo aj fotografiou z paluby lietadla - Jakubka dojčí. "Som mama na plný úväzok a stále pokračujeme žiť naplno," napísala k záberu na instagrame.

