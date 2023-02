Všetci si ho pamätáme ako verného kamaráta Štěpána Šafránka z Básnikov. Ani sa nechce veriť, že filmový Kendy, teda David Matásek oslavuje už okrúhlu šesťdesiatku. Za tie roky však toho stihol dosť nielen v kariére, ale aj v súkromnom živote. V legendárnych Básnikoch sa David zaskvel ešte ako študent pražského konzervatória, ktoré aj úspešne dokončil. Okrem spomínaných Básnikov sme ho mohli vidieť napríklad vo filmoch Jedna ruka netleská, Probudím se včera, Tři bratři, Samotáři, Hodinový manžel či v seriáloch Redakce, Přešlapy alebo Polda. Venoval sa však aj hudbe, v roku 1988 vznikla kapela Orlík, v ktorej Matásek pôsobil spolu s Danielom Landom. V deväťdesiatych rokoch začal pôsobiť činohre Národného divadla a taktiež mal angažmá v Mestských divadlách pražských.

Pestré to mal Davidl aj v súkromnom živote. Po prvý raz sa oženil s hudobníčkou Evou Turnovou. Ich manželstvo bolo bezdetné a skončilo sa rozvodom. Druhou Davidovou manželkou bola dramaturgička a producentka Simona Matásková, s ktorou má najstaršiu dcéru Lindu. Tá z neho už stihla urobiť aj dedka, Matásek sa teší z vnučky Sofie. Treťou Matáskovou manželkou bola Kateřina Matásková, s tou má dcéru Mariu a syna Benjamina. A napokon jeho štvrtou manželkou sa stala o 25 rokov mladšia Eva Vlachová, s ktorou má najmladšieho syna Antonína.

David priznal, že čo sa výchovy týka, najprísnejší bol na najstaršiu, dnes už dospelú dcéru Lindu. Tá musela chodiť na balet, hrala na klavíri, učila sa angličtinu i nemčinu. U mladších, ešte školopovinných potomkov, dcéry Márie a synov Benjamina a Antonína, už bol a je benevolentnejší. Aj napriek tomu, že to má v rodine pestré, so všetkými deťmi má však dobrý vzťah a deti si z neho občas robia srandu: „Tak sme nám oženili otca! Ty vole, táto, ale už do štvorice. Je ti to jasné?!“ naznačila mu najstaršia dcéra Linda, že 4 svadby stačia, keď sa pred tromi rokmi oženil s poslednou partnerkou Evou.

Matásek tiež verí, že tá štvrtá bola už jeho posledná svadba. „Nemôžem sám seba posudzovať, ani nechcem označovať vinníka, jednoducho sa to tak stalo. Bol som v rôznych situáciách: zrádzal som aj som bol zrádzaný. Zo všetkého sa s odstupom času snažím poučiť na ďalšiu cestu,“ povedal herec v rozhovore pre Novinky.cz. Napriek tomu jeho rodina funguje. „Stretávame sa a máme dokonca aj svoje rituály pri rôznych príležitostiach. Niekedy je to masaker, ale zase je pekné, že hoci tie deti vyrastali inak, majú rovnaký vkus a rovnaký humor ako ja. Taký ten zlý a cynický, takže ma nešetria. Aj to malé dievčatko (vnučka Sofia) už je "oprsklá", tak je to super. To mám vždy veľkú radosť, že sa v nich spoznávam,“ priznal herec pre web Super.cz.