Už to je vyše roka, čo sa obľúbená moderátorka Aneta Parišková dozvedela zrejme tú najťažšiu správu v jej živote. V hodine dvanástej jej diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm a musela podstúpiť náročnú liečbu chemoterapiou. Len pred pár dňami sa blondínka podelila o to, ako sa jej náročné obdobie podarilo prekonať, ba čo viac, ako jej rakovina pomohla zmeniť svoj život k lepšiemu.

Zachránil ju otec

„Utrpela som šok, lebo keby nebolo môjho otca, tak ja ani nejdem do nemocnice,“ zaspomínala si Aneta v tolkšou Bez šepkára s Milanom Kolcúnom a tiež sa priznala, že je typ človeka, ktorý lekára navštívi, až keď je už takmer neskoro, pretože je neustále v jednom kole. „Až keď neviem chodiť, idem k lekárovi so zápalom bedrového kĺbu, alebo keď odpadnem, idem so zápalom obličiek,“ priznala so smiechom.

Podobne to bolo v tú noc, keď sa jej po vysielaní na krku objavila navretá žila. Nebezpečný príznak vtedy nebrala ako nič vážne a zmeniť názor ju prinútil až nečakaný telefonát jej otca, ktorý ju v panike žiadal, aby si zavolala záchranku. „Keď je človek sám s tromi malými deťmi, nemôže sa len tak vytratiť. Našťastie mi brat dvihol telefón a moja švagriná prišla deti postrážiť, za čo som veľmi vďačná. Môj brat mi je vždy pripravený pomôcť a Natálka, jeho životná partnerka, takisto,“ prezradila.

Diagnóza a zúfalstvo

Keď bolo postarané o jej synov, mohla sa Aneta konečne vybrať na pohotovosť, kde prebdela celú noc. Osudnú verdikt lekárov sa dozvedela až na druhý deň napoludnie a hneď si ju v nemocnici aj nechali. Obľúbená televízna tvár sa netajila tým, že si poplakala, no zúfalstvo v sebe neživila dlho: „Beriem veci v živote ako výzvy, pretože som už zažila kadečo, tak som si povedala: Nádych, výdych, je tu nová výzva!“

Za všetko môže Černobyľ?

Ako mama troch malých synov sa moderátorka viac bála, ako to prijmú práve oni. Našťastie sa ukázalo, že napriek nízkemu veku sa im správu podarilo spracovať s nečakanou inteligenciou: „Gabriel má teraz deväť rokov… Minulý rok mal osem, a keď sa dozvedel, že mám rakovinu, tak len ďalej prežúval obed a lakonicky poznamenal: Vieš, mamka, to sa dalo čakať, ten Černobyľ sa prejaví po tridsiatich rokoch, takže vôbec nie som prekvapený. Na druhej strane, moji chalani nehovoria rakovina. Môj najstarší vždy len povie to slovo na ,r‘, on to jednoducho nerád vyslovuje.“ Svojim chlapcom vraj vtedy povedala, že je bojovníčka ako legendárna Xena a že sa nemusia báť, pretože ona sa z toho určite dostane, že doktor Ľuboš Drgoňa je skvelý a že ju určite zachráni.

S deťmi sa moderátorka rozpráva veľmi otvorene a zvyknú spolu rozoberať aj náročné témy. Ako sama hovorí, nesnaží sa ich „držať v skleníku, kde nevedia aj o nepríjemných stránkach života“.

