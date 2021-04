Aj keď sa môže zdať, že život herečiek je plný žiarivých svetiel a červených kobercov, v skutočnosti sú aj ony stále len ženami, manželkami, mamami. Výnimkou nie je ani Miška Čobejová, ktorú by ste v netradičnom outfite spoznali len ťažko.

Michaela Čobejová patrí k našim najkrajším herečkám, no rodina má vždy prednosť.

Herečka Michaela Čobejová vždy patrila k našim najkrajším herečkám. Vždy elegantná, vždy upravená, jednoducho dáma, ako sa patrí. Aj v živote herečky sú však zjavne dni, keď sa stáva obyčajnou ženou a ani Miška nie je výnimkou. V civilnom outifte, v akom sa vybrala na nákup by ste ju určite spoznali len ťažko. Nečakané sneženie ju prinútilo schovať sa do teplej bundy, čiapky a ťažkých džínsov, nechýbal respirátor, dokonca ani nákupná taška na kolieskach a typický dôchodcovský model bol na svete.

Mišku Čobejovú by ste v tomto outfite spoznali len ťažko. Zdroj: Instagram/cobejova

Miška Čobejová však zjavne nie je žiadna márnotratná panička. Zatiaľ čo iné ženy by sa nikdy nepriznali, že takto chodia na nákupy, herečka sa neváhala so záberom podeliť na sociálnej sieti a dokonca pridala aj vtipný komentár: „Romantická jarná prechádzka na trh.“ Reakcie jej známych priateliek však na seba nenechali čakať. Zatiaľ čo Zuzana Vačková sa na zábere dobre pobavila, Kristína Tormová si na jej účet dokonca zažartovala: „Moja najobľúbenejšia dôchodkyňa v tejto štvrti.“ Nuž pre Mišku má jej rodina vyššiu prioritu ako móda, a tak to má byť.