Muzikant Felix Slováček už v predstihu oslávil okrúhlu osemdesiatku veľkolepým koncertom v pražskej Lucerne. Skoršou oslavou tak trochu napodobnil svojho bývalého kolegu Karla Gotta, no kým Gott urobil oslavu v Divadle na Jereke v predstihu kvôli svojmu chatrnému zdraviu, Slováček sa musel poponáhľať kvôli plánovanej rekonštrukcii Lucerny.



V každom prípade na jeho koncert prišiel vari každý, kto v českom šoubiznise niečo znamená, takže na pódiu so svojím vystúpením nechýbali Helena Vondráčková, Petr Janda, Marie Rottrová, Jitka Zelenková, Karel Vágner, Dalibor Janda, Michal David, Jiří Korn, Leona Machálková, ako aj deti Felixa Slováčka, syn Felix junior a dcéra Anička Slováčková, no prišla napríklad aj Sisa Sklovska a mnohí ďalší.



A nemenej zaujímavé bolo aj zloženie publika. V tom na čestnom mieste v popredí sedela Felixova manželka Dáda, ktorej to naozaj pristalo a vyzerala byť celkom v pohode, no len dovtedy, kým nezbadala, kto všetko sa v publiku na Felixovom koncerte nachádza. Pri pohľade na isté dámy jej totiž stúpol tlak a zisťovala, kto ich vôbec pozval. Na koncerte sa totiž objavila Felixova bývalka Lucie Gelemová , no nielen ona...



Slováček sa síce tváril, že o ničom nevie, no Lucie ho natrela, že o jej prítomnosti samozrejme vie a že spolu dobre vychádzajú a majú sa radi, hoci už inak, ako predtým. A na koncerte nechýbala ani "Slováčkova" vnadná blondína Lenka, s ktorou Felix vyrobil škandál na party po premiére filmu o Janovi Žižkovi, kde sa k sebe mali viac, než sa na kamarátov patrí. A obdarená Lenka ani tentoraz nesklamala a nezostala svojej povesti nič dlžná. Pozrite FOTO v GALÉRII, v čom tam prišla oblečená. Páni z jej vnadov nedokázali spustiť oči, a Dáda... Nečudo, že ju po koncerte chytal amok...