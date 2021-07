Speváčka Sisa Lelkes Sklovska sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na šou, ktorou chce vzdať úctu ikone svetového popu. „Pracujeme na pocte bohyni popu Cher a veľmi sa na to teším, lebo ma k nej celý život prirovnávali. Páči sa mi jej nadčasová hudba, má dokonalé zafarbenie hlasu a úžasný rozsah. I to, že chce zostať mladá a urobí pre to všetko. Ja som taká istá. Premiéra by mala byť v októbri a pevne veríme, že to ozaj vyjde,“ prezradila nám zaneprázdnená muzikálová hviezda, ktorá nezaháľala ani počas lockdownu.

Problém s lymfou

Sisa sa chváli tým, že je nezmar – často pracovala aj v ukrutných bolestiach. Netajila sa tým, že v posledných rokoch absolvovala viacero úspešných nutných operácií, no tie, žiaľ, nezostali úplne bez následkov. „V roku 2015 mi vymenili prvý bedrový kĺb, potom nasledoval druhý, a tak to pokračovalo. Po úplne prvej operácii sa mi stala taká nepríjemná vec. Zastavila sa mi lymfa a začala som sa zavodňovať, čo je môj dlhodobý problém,“ priznala Sisa.

Práve zadržiavanie vody v tele, ktoré ju po operáciách potrápilo, začala intenzívne riešiť s príchodom pandémie, keď mala na seba konečne viac času. „Rozhodla som sa, že začnem so sebou niečo robiť. Začala som googliť, ako treba zdravo žiť a stravovať sa, a narazila som na jednu nemenovanú ketodiétu,“ zaspomínala si na obdobie spred niekoľkých mesiacov.

