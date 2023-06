Speváčka Sisa Sklovska je známa svojou záľubou v extravagantných či inak provokujúcich outfitoch, a túto svoju záľubu naplno predviedla aj na módnej show Fashion Night na brnianskom hrade Špilberk. Prítomní páni ani nedýchali, keď zbadali, v čom prišla oblečená. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, čo odhalila... Ešte šťastie, že ju sprevádzal jej manžel Juraj Lelkes.



Ako však Sklovska priznala pre portál blesk.cz, jej predchádzajúci partneri pre túto záľubu nemali príliš pochopenie, a tak si tento štýl obliekania pri nich väčšinou nemohla dovoliť. „Všetci muži, s ktorými som bola, na mňa žiarlili, a nedovolili by mi, aby som sa takto na verejnosť obliekla,“ priznala Sisa.



Vo svojom manželovi Jurajovi Lelkesovi však našla spriaznenú dušu. „O mne je známe, že sa rada výstredne obliekam, a Juraj je prvý muž vedľa mňa, ktorému sa to páči,“ pochvaľovala si Sisa a Juraj Lelkes jej slová len potvrdil. „Som na svoju ženu pyšný, mám rád, keď sa výstredne oblieka a strháva na seba pozornosť. Mám to rád a vždy Sisu rád podporím. Najradšej ju mám aj nahú,“ otvorene priznal Lelkes.



Nuž, je to tak, Sisa a Juraj sa proste našli. "Juraj už bol ženatý dvakrát, ja som sa vydávať nikdy nechcela. Nakoniec sme sa brali dokonca dvakrát, raz ešte po desiatich rokoch. Stretli sme sa v zrelom veku, keď už sme obaja mali niečo za sebou. Manželstvo máme perfektné, je to večierkový kráľ, ktorý mi stíha. Má rád spoločnosť, v mnohých veciach sme si sadli, aj keď v niektorých tiež nie. To by bola nuda," prezradila so smiechom pre portál super.cz spokojná Sisa.