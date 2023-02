To nevymyslíš, to je život, dalo by sa povedať o okázalom Českom plese, ktorý sa konal v Obecnom dome v Prahe. Pod jednou strechou sa totiž stretli súčasná aj bývalá partnerka herca, moderátora a muzikanta Jakuba Prachařa. Sara Sandeva a Agáta Hanychová.

Kubova exmanželka Agáta Hanychová za svoj doterajší život povymetala množstvo spoločenských podujatí, ale na ozajstnom veľkom plese nikdy doteraz nebola. Ani tento rok to nemala v pláne, ale vytiahol ju tam jej súčasný partner, mediálny magnát Jaromír Soukup, ktorému onedlho porodí ich spoločného potomka, dcéru. „To vymyslel Jaromír, ja by som inak nešla,“ prezradila v rozhovore pre eXtra.cz.

Agáte to so Soukupom spolu veľmi pristalo a počas večera len tak žiarili. Hoci Agáta pôvodne na ples vôbec nechcela ísť, nakoniec sa skvele bavila, a dokonca sa opakovane ocitla na parkete. So Soukupom si zatancovala niekoľko "slaďákov", počas ktorých sa svojmu partnerovi zamilovane dívala do očí a bolo vidieť, že si romantické chvíľky obaja užívajú. Agáta bola v decentných jemne ružových šatách za dámu. Prítomnosť Hanychovej prítomných hostí trochu prekvapila, a to hlavne kvôli jej stavu, nedávno totiž skončila v nemocnici.