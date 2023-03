Charizmatická herečka Jana Hlaváčová sa nedávno dožila významného životného jubilea 85 rokov. V jej prípade je to o to významnejšie, že už celé roky sa borí s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré spôsobili, že sa na verejnosti už vôbec neobjavuje, ale leží upútaná na lôžku. Ako však herečka priznala, hlava jej našťastie stále slúži, a tak v dobrej nálade priznala, ako to s ňou je a po čom ešte túži.



Hoci herečka pre chorobu zväčša len leží, aj napriek tomu sa čulo zaujíma o dianie okolo seba, sleduje správy aj filmy v televízii. A ani na herectvo ešte nezanevrela, hoci... „Som ležiak, ale mozog mi stále funguje skvele. Takže keby sa našiel nejaký scenár, kde by som mohla hrať poležiačky, tak som presvedčená, že by sme mohli dostať Oscara,“ smiala sa do telefónu filmová a divadelná legenda. „Mozog si ale cvičím, lúštim osemsmerovky,“ doplnila pre český portál Blesk.



Herečku Janu Hlaváčovú si mnohí z nás pamätajú okrem iného ako sestričku Toničku z komédií Jak básníkům chutná život a Jak básníci neztrácejí naději. V mladosti to bola kráska na pohľadanie, stačí si pozrieť jej filmový debut s Miroslavom Horníčkom vo filmovej komédii Kam čert nemůže (1959), kde stvárnila sprievodkyňu Čedoku Mefistofelu.



Narodeniny oslávila herečka v kruhu rodiny, spoločne s dcérou Bárou Munzarovou, vnučkou Aničkou a zaťom Martinom Trnavským. „Mali sme na obed tortičky, veľmi mi chutili,“ prezradila Blesku Hlaváčová, ktorú potešilo, že si na ňu v jej veľký deň spomenuli bývalí kolegovia a v televízii vysielali jej filmy.