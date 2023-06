Modelke Alene Šeredovej (45) sa síce rozpadlo manželstvo s talianskym bankárom Gigim Buffonom (45), ktorému porodila mu dvoch synov, Louisa Thomasa (15) a Davida Leeho (13), no predsa len našla svoje šťastie po boku iného muža, a to nie hocakého. Alene vstúpil do života dedič automobilky Fiat Alessandro Nasi (49), ktorému pred tromi porodila dcéru Vivienne Charlotte Nasi.



Alena si pripadala ako Alenka v ríši divov a zdalo sa jej až neuveriteľné, že v tomto veku stretla slobodného muža bez záväzkov, s dobrým postavením, ktorý bol ochotný prijať aj jej deti z predchádzajúceho vzťahu a založiť s ňou rodinu. Nuž, občas sa dejú aj takéto "zázraky", a tak sa Alena spolu s Alessandrom už tri roky teší z ich spoločnej dcéry Vivienne a teraz je z nej už opäť vydatá pani, pozrite FOTO v GALÉRII zo svadby s Alessandrom Nasim.



Alena s Alessandrom uvažovali o malej svadbe, napokon pozvali asi sto hostí a s jej prípravou im pomohla Alenina kamarátka a svadobná koordinátorka Alessandra Grillová, ktorá pripravovala svadby aj svetovým hviezdam. Svadba sa konala na radnici v sicílskom mestečku Noto, pozrite FOTO v GALÉRII, ako to neveste a ženíchovi pristalo.