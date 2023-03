Bývalá tenistka Romana Tabák je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívna. Tentokrát sa svojich fanúšikov pýtala, či súhlasia s tým, aby lyžiari do 18 rokov museli na svahu nosiť prilbu. Na jej anketu povedali ľudia jednoznačné áno.

Na jej príspevku na Facebooku by nebolo nič prekvapivé, ak by k ankete nepridala fotku z roku 2019. Na zábere je Romana v červenej lyžiarskej kombinéze. Tú však má do pol pása rozopnutú a s úsmevom pózuje iba v podprsenke.

V tej dobe jej telo ešte nezdobilo tetovanie, ktoré si dala poslankyňa vytetovať nedávno na bok. „Ide o malý symbolček. Prepojenie, do ktorého som zakomponovala svojho syna aj babku,“ prezradila vtedy pre redakciu Plus JEDEN DEŇ. „Rozmýšľala som nad tým dlho. Nikdy si nedávam tetovanie len tak zo dňa na deň. Musím byť s tým stotožnená a chcem to mať na celý život,“ dodala.