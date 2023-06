Zo syna princa Harryho je už škôlkar. Z Archieho rastie fešák, a to ste ešte nevideli jeho malú sestru Lilibet...

Ten čas neskutočne letí. Zdá sa, že len nedávno prišli na svet, no deti princa Harryho a jeho manželky Meghan rastú ako z vody. Princ Archie oslávil už štvrté narodeniny a jeho mladšia sestra Lilibet oslávila už druhé narodeniny. Princovi Harrymu a jeho manželke Meghan sa potomkovia vydarili, no nie je ich tak často vidno na verejnosti, keďže princ Harry sa spolu so svojou ženou rozhodli pre život v za veľkou mlákou v slnečnej Kalifornii.



Kým malá Lilibet svoje prvé narodeniny oslávila vo Veľkej Británii počas platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. (†96), svoje druhé narodeniny oslavovala doma v Kalifornii. Oslava druhých narodenín princeznej Lilibet Diany sa konala v rodinnom luxusnom sídle v Montecite za prítomnosti najbližších priateľov slávnej rodiny.



Príbuzní dievčatka z radov britskej kráľovskej rodiny však mlčia a blahoželanie k narodeninám sa zatiaľ neobjavilo na žiadnej oficiálnej platforme. O tom, či blahoželanie poslali aspoň súkromne, nie sú žiadne správy. Podľa webu New Idea však kráľ Karol III. (74) rozhodne na veľký deň svojej vnučky nezabudol a pripravil jej špeciálny darček. „Karol III. poveril svojich asistentov, aby zaobstarali na mieru vytvorený záhradný domček podobný tomu, aký mali kráľovná Alžbeta II. a princezná Margaret, keď boli malé,“ prezradil dobre informovaný zdroj. „Chce dať Lili niečo, čo bude môcť používať a čo bude iba jej. Bude si to pamätať navždy, bude to najlepšie prekvapenie!“ prezradil zdroj.