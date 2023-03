Lucie Vondráčková oslávila už svoje 43. narodeniny, vyzerá stále ako dievčatko. Hoci v kariére sa jej darí, v osobnom živote to vždy ružové nemala a prežila si naozaj krušné okamihy. Napriek tomu, že so svojím exmanželom vyzerali ako stabilný pár, dočkali sa dvoch synov, ich vzťah sa napokon rozpadol, a to poriadne búrlivo. A až po rozvode vyplávalo na povrch, že Lucie prišla aj o vytúženú dcérku Elišku.



Po rozpade manželstva sa v jej živote vyskytlo zopár mužov, no šťastná vyzerá byť až pri o 18 rokov mladšom MMA zápasníkovi Zdeňkovi Polívkovi. Aj on si ich vzťah pochvaľuje. „Zamilovaný som, našiel som pokoj a mier. Je to taká tá zodpovedná láska. Úplne vo všetkom sme si sadli. Sme naj kamaráti, bavíme sa o všetkom a nehádame sa. Priateľka ma podporuje, chodí na všetky zápasy,“ takto sa Zdeněk rozplýval na začiatku vzťahu s Luciou Vondráčkovou. „Mám všetko, čo som si vždy prial. Dúfam, že to vydrží, máme dosť plánov a teším sa na to, čo sa všetko uskutoční,“ hovorí Zdeněk, ktorý to vo svojom doterajšom živote nemal jednoduché, veď čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.