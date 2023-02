Silvia Šarközi na plesne zažiarila, no pozrite, v čom prišla jej dcéra Vanessa! Veď tá vyzerala celkom ako...

Silvia Šarközi je nielen skvelou hudobníčkou, ale aj ozdobou Cigánskych Diablov. Ani sa nechce veriť, že tento rok v novembri oslávi už okrúhlu päťdesiatku, stále totiž vyzerá tak, akoby sa jej pribúdajúce roky vôbec netýkali. Vždy je elegantná a usmiata, okamžite strhne na seba pozornosť, kamkoľvek príde. A čo sa krásy týka, v rodine má svoju pokračovateľku v podobe jej dcéry Vanessy (22).

Ako jej dcéra rástla, Silvia sa tešila, že v nej už konečne má aj parťáčku, s ktorou veľmi rada vyráža do spoločnosti, a to nielen na vystúpenia, či na stretnutia s kamarátkami, ale napríklad aj na plesy. Silvia, priznala, že miluje krásne šaty a rada chodí do spoločnosti, pretože miluje tú prípravu. Vlasy, mejkap, šaty. S Vanesskou zbožňujú niekam sa chystať.

A to, že sa vedia vychystať naozaj parádne, predviedli nedávno na rómskom plese, kde sa obidve s dcérou nahodili tak, ako sa na takú príležitosť patrí. Silvia Šarközi zvolila nežnú rozviatu ružovú róbu s hlbokým dekoltom, ktorá ju celú rozžiarila. A Vanessa? Tej róbu pripravila dvorná návrhárka Andrey Verešovej Jana Pištejová, a budete len pozerať, ako v nej Vanessa vyzerala, FOTO v GALÉRII.