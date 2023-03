Tvár Zuzany Plačkovej prešla už niekoľkými estetickými zákrokmi, medzi ktorými boli aj rekonštrukciu nosa, odsatie tuku z tváre a líc, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na koniec výplň mimických vrások vlastným tukom. Zuzana sa nikdy netajila ani používaním skrášľovacích filtrov na Instagrame.

Nie je to tak dávno, čo sa nechala počuť, že nadobro končí s používaním filtrov na sociálnej sieti. „Neviem, či ste si všimli, ale dnes je to presne dva týždne, čo vôbec nepoužívam filtre. Človek si tak zvykol na tie filtre, že až sa mi to zhnusilo,“ povedala vtedy podľa redakcie Wanda influencerka na adresu skrášľovacích filtrov.

