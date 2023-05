Iveta Bartošová tvorila s Michalom Penkom pár len kratší čas, ale seklo im to spolu. Pozrite, akí krásni boli vtedy pred rokmi.

Prežili spolu len krátky románik, no Ivete Bartošovej to s mladým blond spevákom Michalom Penkom spolu naozaj pristalo. Ich vzťah trval len sedme mesiacov. Michal teraz priznal, na čo ho Iveta namotala, aj to, prečo sa rozišli. Budete len pozerať.



„Pozvala ma vtedy ďalej. Bavili sme sa o pečení nejakého koláča a ona sľúbila, že keď nabudúce prinesiem liter mlieka, upečie mi ho. A tak som to pri prvej možnej príležitosti urobil. Zazvonil som u nej s litrom mlieka a fľašou becherovky," popísal Michal Penk prvé rande s Ivetou Bartošovou. Ich vzťah však trval len niekoľko mesiacov. Prečo sa rozišli a kto ho ukončil? Čítajte v pokračovaní článku.



Prečo vzťah Bartošovej a Penka skončil? Čítajte!