Anička Slováčková si vo svojom pomerne krátkom živote už prešla kadečím. Pred niekoľkými rokmi jej diagnostikovali rakovinu. Herečka na sociálnej sieti vtedy mapovala priebeh choroby a liečby, čím sa snažila povzbudiť podobne postihnutých a zároveň jej fanúšikovia dodávali energiu, keď ju povzbudzovali, aby ten boj zvládla.



Chorobu napokon statočná Anička zvládla a hoci sa snaží na sociálnej sieti pred svojimi fanúšikmi pôsobiť pozitívne, každý deň v jej živote rozhodne nie je nedeľa. Najviac jej dávajú zabrať vzťahové peripetie jej rodičov či problémy s alkoholom jej mamy Dagmar Patrasovej.



Anička sa snaží tieto negatívne veci zo svojho života vytesňovať, no nie vždy sa podarí. Nedávno na sociálnej sieti ukázala, že realita je občas drsnejšia, než by sme si želali. Anička sa totiž doma omylom natočila v okamihoch, keď jej nebolo je práve najlepšie, a bol to desivý pohľad, pozrite FOTO v GALÉRII. Našťastie, keď jej je najhoršie, pomôžu jej domáci miláčikovia, ku ktorým sa môže pritúliť.



Na Aničku je toho niekedy priveľa, ale nie je jediná, kto rieši psychické problémy. Preto sa rozhodla tieto zábery zverejniť a pripísala k nim vľúdne slová podpory pre fanúšikov, ktorí si možno tiež niečím takým práve prechádzajú. "Realita leta môže byť aj iná. Tak len ak sa necítite dobre a potrebujete čas, doprajte si ho. Netlačte na seba. Nebuďte na seba prísni. Nepomôžete tým ani sebe, ani nikomu inému,“ poradila svojim sledovateľom.