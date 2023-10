V 90. rokoch zachraňovala ako plavčíčka z Pobrežnej hliadky topiacich sa nešťastníkov. Jej vtedajší imidž sa vpísal do histórie. Silikónová blondína Pamela Anderson má už 56 rokov. Pamela celé roky vyzerala, že sa od prvých dielov známeho seriálu sa zase ale až tak nezmenila. Za jej "večnou mladosťou" však boli nielen botox a plastiky, ale hlavne hodiny strávené v telocvični.



No každý starne, a Pamela, na to, že má už 56 rokov, by nevyzerala až tak zle, ale... Pred nejakým časom sa totiž rozhodla, že sa nebude líčiť. Sú tomu už už štyri roky, čo zomrela jej make-up artistka Alexis Vogel na rakovinu prsníka. „Bola najlepšia. A odvtedy, ako by som cítila, že bez Alexis je pre mňa lepšie nenosiť make-up,“ priznala Pamela.



Za svoje rozhodnutie dostala Pamela od fanúšikov pochvalu, ale aj kritiku, no ona sama si z toho ťažkú hlavu nerobí. „Myslím, že keď starneme, všetci začneme vyzerať trochu smiešne. A pri pohľade do zrkadla sa tak trochu smejem sama sebe a hovorím si: ‚Wow, to ako fakt? Čo sa to deje so mnou?“ Je to taká cesta,“ dodala Pamela, ktorá je zjavne nad vecou.