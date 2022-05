Doteraz najextravagantnejší porotca tanečnej šou Let´s dance, Jorge González, nám v rozhovore prezradil, ako sa na Slovensko dostal, čo si tu zamiloval a tiež prečo sa rozhodol odísť. Dozvedeli sme sa pravdu o tom, čo ho živí a ktorá Slovenka si získala jeho srdce ešte počas vysokoškolského štúdia.

Slováci si vás zamilovali. Ako ste sa vlastne v našej krajine ocitli?

Prišiel som sem študovať v 80. rokoch, inšpirovala ma moja teta, ktorá mi o Československu rozprávala príbehy. Tie vo mne vyvolali zvedavosť. Keď som potom videl možnosť študovať jadrovú ekológiu na Univerzite Jána Komenského, urobil som pre to všetko. Vysokú školu na Kube som ukončil s najlepšou známkou a v roku 1985 som konečne pricestoval do Bratislavy. Kým som vôbec začal so štúdiom, musel som sa rok učiť slovenčinu. Keď som v roku 1991 doštudoval, v krajine boli už badateľné prvé zmeny spôsobené revolúciou. Napríklad som zrazu mohol cestovať.

Ako vnímate Slovensko a jeho obyvateľov? Myslíte si, že Slováci by mohli mať trochu viac otvorenú myseľ?

Keď prídem na Slovensko, mám pocit, že som sa vrátil domov. Vrúcnosť a srdečnosť Slovákov som mal možnosť pocítiť už počas svojho štúdia. Keď som počas Veľkej noci nemohol ísť späť na Kubu, môj najlepší kamarát Mišo ma pozval k nim domov. Práve tam som spoznal moju slovenskú mamu Annu, ktorá bola zhodou okolností aj Mišovou mamou. (Smiech.) Nielenže ma prijali ako člena rodiny, ale rátali so mnou už na každé sviatky. Rovnakú pohostinnosť v Slovákoch vidím aj dnes, čo si skutočne vážim, no myslím, že ľudia vo všeobecnosti by mohli byť viac otvorení a akceptovať inakosť. Musím však uznať, že odkedy som tu, všimol som si, že v mladej generácii cítiť zmenu.

Získali ste si u nás množstvo fanúšikov, mali ste šancu niektorých stretnúť? Ako to prebiehalo?

Šou Let´s dance je na Slovensku veľmi populárna a stáva sa, že keď sa idem s priateľmi v Bratislave najesť alebo len tak vybehnem von, ľudia za mnou prídu a chcú sa odfotiť alebo mi len zakývajú či sa usmejú. Nie­ktorí mi povedia, čo si myslia o šou alebo o mne, iní sa mi poďakujú za to, že na Slovensku pomáham reprezentovať odlišnosť a rozmanitosť. Takéto stretnutia mám najradšej, lebo vždy hovorím, že najdôležitejšie je byť sám sebou.

