Monika Bagárová (28) je už nejaký čas šťastne zadaná s podnikateľom Leonardom, ktorý už je takmer súčasťou rodiny. Navyše, ako prezradila speváčka, Leonarda veľmi obľúbila aj jej dcéra Ruminka, ktorú priviedla na svet s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom. „Ruminka miluje Lea od prvého stretnutia a ja sa jej nedivím,“ zverila sa Monika na sociálnej sieti, kde sa jej tiež jedna z fanúšičiek opýtala, ako zvláda materstvo, keď je naň sama.





Monika na Rumiu rozhodne nie je sama, čo potvrdila aj svojim fanúšičkám. „Ja nie som sama, mám úžasnú rodinu a milujúceho muža. Ruminka je šťastné dievčatko. Snažíme sa, aby jej nič nechýbalo,“ uistila Monika svojich sledujúcich. Napokon už aj svojimi pravidelnými príspevkami s dcérou ukazuje, ako veľmi ju materstvo napĺňa a dáva doň väčšinu svojej energie. Čo sa odráža aj na jej takmer trojročnej dcére, ktorá je veľmi šťastné a usmievavé dieťatko.



Zvykne sa hovoriť, že ak žene príde do života iný muž, odrazí sa to n ajej vlasoch, teda presnejšie na zmene účesu. A k tomu práve teraz došlo u Moniky. Pozrite, čo jej vyčaroval na hlave jej dvorný kaderník Maiky. A to ste ešte nevideli jej dcéru Rumiu.