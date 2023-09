Pár sa verejne k svadbe vyjadril pre Showtime CNN Prima News a priznali, že išlo o menšiu svadbu v kruhu najbližších. Viac sa o ich veľkom dni napísal Ondřej na sociálnej sieti. „Priatelia, s týmto sa pochválim viac, než rád. Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa postupom mesiacov po zvážení pre a proti vykľula naša svadba s Danielou. Zistili sme, že evidentne nie sme prví Česi, ktorých to napadlo a dnes môžeme konštatovať, že to bolo po všetkých stránkach dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme skrátka len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov,“ začal svoj príspevok k fotkám zo svadby.

O tom, že búrlivý rozvod s Taťánou Kuchařovou a cirkevná žaloba už sú za ním, svedčí aj to, ako zavtipkoval narážajúc na obvinenia jeho exmanželky. Tej mala prekáža jeho záľuba prezliekať sa za ženu. „Stačí si strihnúť so snúbenicou o to, kto z vás bude mať nakoniec svadobné šaty, mať väčšiu trpezlivosť s miestnymi úradmi, schopného a skúseného koordinátora, odháňač dažďových mrakov, staršiu sestru s prerezanou talianskou pusou a všetko frčí ako nová Vespa,“ tvrdí.

Zaľúbenci boli zasnúbení len päť mesiacov. Na Instagrame však vysvetlili aj to, prečo sa so svadbou ponáhľali. „Daniela (podľa jej slov) sa na svadbu ponáhľala do doby, kým jej to stále známky gravitácie v tvári dovolia a ja som sa chcel skrátka oženiť, pretože ma nebaví byť rozvedený, čo so sebou nesie cech niekoho, kto prehral. Dnes môžeme s pokojom v srdci nahlas povedať, že Daniela to ako krásna nevesta stihla a ja sa cítim ako víťaz. A tak teda spoločne, Brzobohatí,“ dodal na záver.