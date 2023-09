To že je ona? Dominika Gottová od smrti svojho otca veľmi zostarla a pribrala, je z nej celkom iná žena, pozrite FOTO!

Krátko pred smrťou Karla Gotta (†80) mu jeho najstaršia dcéra Dominika dala sľub, že si svoj život dá do poriadku. Hoci u nej nebýva príliš pravidlom, aby svoje sľuby splnila, vtedy sa jej to celkom aj darilo, čo sa prejavilo aj na jej vzhľade. Už na pohrebe Karla Gotta bolo vidieť posun, a keď sa pár mesiacov po ňom vrátila do Česka, vyzerala na svoj vek celkom dobre, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Žiaľ, počas pobytu v Česku zastihla Dominiku pandémia korony, keď tak ako mnohí iní prišla o prácu, len sedela doma, bez peňazí, a tak svoje problémy opäť riešila liekmi a alkoholom. A nepomohol jej ani návrat do Fínska k manželovi, a to aj napriek tomu, že tam na tom bola finančne paradoxne lepšie ako v Česku, a to najmä vďaka pomerne štedrej podpore fínskeho štátu.



Keď teraz Dominika po vyše roku opäť prišla do Česka, najmä kvôli chorej mame, ľudia len pozerali, ako vyzerá, pozrite NOVÉ FOTO v GALÉRII. Pribratá, s celkovo zanedbaným vzhľadom a vlasmi už vôbec nepripomínala tú Dominiku krátko po pohrebe, keď sa dala dokopy, a už vôbec nie tú kočku, ktorou bola v čase, keď jej otec ešte žil, pozrite FOTO Dominiky so svojím otcom Karlom Gottom, ten rozdiel je neskutočný. Okrem toho, tmavá farba vlasov jej pridala vari aj 15 rokov navyše.