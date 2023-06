Ivana Gottová sa po dlhšej dobe konečne objavila na verejnosti. Keďže bolo pekné počasie, vo štvorici spolu s dcérami a mamou si vyšli na nedeľný obed do záhradnej reštaurácie na pražskom Žofíne. Ivana s dcérami na túto príležitosť svojimi outfitmi dokonale zladili, pozrite FOTO v GALÉRII, čo mali oblečené.



Gottove dievčatá si obed v záhradnej reštaurácii užívali v príjemnom rozhovore. Gott by bol na svoje dievčatá pyšný, na Ivane už na pohľad vidno, že po nedávnej kritike popracovala na svoje figúre a opäť je štíhla, ako za dávnych čias. Z Gottových dcér sú už veľké slečny, radosť na ne pozrieť, jedna krajšia ako druhá, škoda, že ich nevidí ich slávny tatko, bol by na ne pyšný. No jedna vec hneď všetkým udrela do očí, pozrite FOTO v GALÉRII.