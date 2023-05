Nela má s partnerom Filipom dve krásne deti, no svadbu zataiľ neplánovali. Pred pár mesiacmi herečka pridala na sociálnu sieť fotografiu v svadobných šatách, ktoré mala na sebe pri natáčaní seriálu Nemocnica. „To zas budú otázky. Nie nevzali sme sa stále,“ napísala v úvode príspevku a dodala, že by mala svadobné šaty raz zažiť. „V seriály to bolo už tuším tretíkrát. A ešte aj na mieste, kde sa ženil brácho,“ vysvetlila.

Patrnerovi Filipovi venovala na narodeniny nádherné slová. „VŠETKO ti prajem k tvojmu dnešnému sviatku @filip_tumaa 🤍 Nech si vieš naďalej užívať tento život ako len ty vieš ✨a nech tým naďalej inšpiruješ aj mňa aj tvoje okolie 🤎 Nech sa ti plnia sny na ktorých tvrdo makáš,“ napísala na sociálnej sieti. Aktuálne sa však pochválila krásnou fotkou so žaidaosťou o ruku.

Na kolenách však pred Nelou nebol Filip, ale jej synček Hektor. Ten ju žiadal o ruku s kytičkou vlčých makov. Hrdej mamine sa podarilo túto milú chvíľu zachytiť a pochválila sa ňou aj so svojími sledovateľmi. „Miminka vezmeš si ma,“ napísala Nela ku krásnemu záberu.