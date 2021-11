Rada si doprajem kabelkovú psychohygienu – prezradila nám známa módna návrhárka. Nemyslí tým bezhlavé míňanie ako odreagovanie sa od stresov, ale poriadok v kabelke. Čím menej vecí v nej žena nosí, tým je jej hlava čistejšia. Rebecca tú svoju naozaj nepreťažuje. „Z jednej do druhej prehadzujem tri základné veci – peňaženku, kľúče a telefón. V každej sa snažím mať aj poznámkový blok, pero a vreckovky. Viac v kabelke netreba,“ vysvetľuje tmavovláska, ktorá sa prezlieka aj trikrát denne a na striedanie kabeliek neplánuje minúť viac času, ako je nutné.

Šetrí seba aj prírodu

Kabelku si nezamieňa ani za kozmetický kufrík: „Keď vidím, že niektoré dievčatá v nej nosievajú rúž, púder, voňavku či nebodaj jedlo, neviem to pochopiť. Namaľujem sa predsa doma a môžem ísť von. Keď som pracovala v televízii, mávala som tam jednu kozmetickú taštičku na prípad núdze, ale nosiť všetko so sebou mi príde ako zbytočná strata energie,“ hovorí Rebecca, ktorá nezabudla dodať, že do kabelky netreba pchať ani pracovné záležitosti. „Keď idem na stretnutie, notebook a spisy s papiermi si dám do osobitnej tašky.“

Miesto v kabelke však má aj skladacia nákupná taška. „Odmietam, aby mi nákup v obchode balili do igelitu. Snažím sa šetriť prírodu, veď preto chodím všade pešo, prípadne električkou a auto používam minimálne.“

Kabelka nie je kôš

V súvislosti s preplnenými kabelkami nám umelkyňa porozprávala aj historku, ktorá môže byť varovaním. „Sú baby, ktoré majú jednu kabelku, na tom, samozrejme, nie je nič zlé. Patrila medzi ne aj moja známa. Jedného dňa si uvedomila, že sa jej taška zdá príliš ťažká, a tak si večer pri sledovaní televízie spravila kabelkovú revíziu. Keď obsah vysypala na stôl, nestačila sa čudovať. Asi pred rokom potrebovala majstrovi priniesť hasák, ktorý si potom hodila do kabelky a zabudla naň. Rok ho nosila všade so sebou,“ smeje sa Rebecca a dáva radu, ako sa takýchto prekvapení vyvarovať.

„Dámy by mali mať aspoň dve-tri kabelôčky, je dobré ich striedať. Aj kvôli dobrému pocitu, ale hlavne pre poriadok v kabelke aj v duši. Kabelka nie je kôš, aby sme do nej hádzali hocičo dovtedy, kým sa to zmestí.“