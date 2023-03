Dagmar Havlová oslavuje 70. narodeniny. V živote toho zažila veľa, a to nielen v úspešnej kariére, ale aj vo vzťahoch s mužmi. Dagmar Havlová bola v živote vydatá dvakrát, ani jeden z jej manželov už nežije. Všeobecne známejším manželom Dagmar bol český prezident Václav Havel, vďaka ktorému sa stala českou prvou dámou.



Dagmar sa do Havla zamilovala v čase, keď mu zomierala prvá manželka Olga, dokonca sa hovorí, že mali spolu pomer ešte za jej života. A keď sa o necelý rok po jej smrti Havel znova oženil, Dagmar nebol u Čechov práve pre to obľúbená. Čím si Havel získal vtedy ešte Dášu Veškrnovú. Bývalý český diplomat Michael Žantovský, ktorý istý čas pôsobil aj ako Havlov tajomník, to to opísal vo svojej knihe takto: "Jeho milostné výboje boli skôr vždy volaním o pomoc. Tým, že dával najavo svoju bezmocnosť, vlastne získaval spojencov a podporu," prezradil Žantovský. "Podobnú taktiku používal aj vo vzťahu k ženám. On ich potreboval a ony mali pocit, že by ho mohli zachrániť." Na rovnakú udičku teda zabrala aj Dagmar Veškrnová, dnes Havlová (70). A o bývalého prezidenta sa postarala ukážkovo, keď si ju dokonca vzal za ženu. Preto bol Václav Havel doslova nepríčetný, keď jeho ženu niekto osočil. "keď sa krivdilo Dáši, bol od zlosti bez seba, to by išiel do vojny, ale kvôli sebe, to nie," prezradil jeho bývalý spolupracovník.



Dáša si napokon český národ získala predovšetkým tým, ako sa o Václava starostlivo a dojemne starala. Nikdy to s ním nevzdala a svojou urputnosťou mu pridala pekných pár rokov života.