Aké tajomstvá skrýva váš telefón? Na túto otázku si odpovedali herci v česko-slovenskej komédii s jemne trpkou príchuťou Známi neznámi, ktorá mala nedávno premiéru. Práve v nej si Sväťo Malachovský zahral homosexuálneho učiteľa, ktorý sa zubami-nechtami drží svojho tajomstva. Aj keď samotný herec do tejto skupiny nepatrí, servítku si pred ústa jednoznačne nedával. Aj on cíti, že na Slovensku máme v tejto oblasti obrovský problém.

Vo filme vidieť, akú veľkú časť nášho života ovládajú technológie. Aký k nim máte vzťah?

Ja mám k technológiám veľmi pozitívny vzťah, ale myslím si o internete to isté, čo o ohni a vode. Každý je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. Nie som ani človek, ktorý bude s radosťou zdieľať život cez sociálne siete. Neviem to a ani sa tomu nechcem venovať. Internet je skvelý, keď napríklad potrebujete niečo vyhľadať, ale zase netreba to preháňať a o to sa snažím aj ja.

Koľko času teda trávite na mobile?

Mobil využívam predovšetkým na kontakt s blízkymi a prácu, som hlavne na mai­loch. Tiež som aktívny na dvoch sociálnych sieťach tak z „polodonútenia“, lebo chápem, že vďaka nim som za krátky čas schopný zdieľať napríklad pracovné novinky veľkému okruhu ľudí. Myslím, že na telefóne trávim minimálne množstvo času, ale zase sa musím priznať, že v posledných dňoch ho beriem do ruky častejšie, lebo sa mi pokazili hodinky, ktoré mi doteraz rátali kroky.

Väčšina ľudí si myslí, že na mobile trávia úplné minimum času, a potom sú prekvapení. Patríte k nim aj vy?

Asi áno, keď si tak uvedomím, pri čom všetkom zdvihnem ten telefón... ale nemyslím, že som závislý. Ak by ste mi teraz vyhodili telefón von oknom, tak to so mnou ani nepohne. (Smiech.)

Zažili ste už niekedy také obdobie, že ste boli úplne bez telefónu?

Zažil, bolo to len pár dní, no bolo mi hrozne dobre. Keď som bol na zájazde v Košiciach s Miškom Kubovčíkom, telefón mi nešťastne padol do výťahovej šachty, a preto som bol štyri dni bez neho. No netrápilo ma to. Dal som svojim najbližším vedieť, že som bez telefónu, a bolo mi super.

Hlavným motívom filmu Známi neznámi je hra na pravdu s mobilom na stole – všetci sa dohodnú, že správy budú v ten večer verejné. Boli by ste ochotný zahrať sa takúto hru?

Zahral by som si tú hru bez problémov, ak by išlo o kruh mojich najbližších priateľov. Im by som svoj telefón zveril aj o polnoci. Myslím, že nemám čo skrývať ako oni v tom filme, napríklad neveru alebo inú sexuálnu orientáciu. No tiež rozumiem tým postavám, že keď také tajomstvá skrývali a mali sa hrať hru, ktorá ich odhalí, tak im rýchlo vyskočili kropaje na čele. Vlastne okrem mojej postavy, ktorej dobre padlo, že konečne mohla dať von svoje tajomstvo.

Ako sa Malachovský vyjadril na margo homosexuality sa dočítate na ďalšej strane >>>