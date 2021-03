Keď sme sa bývalej najúspešnejšej slovenskej tenistky pred Vianocami pýtali, čo dostane jej syn na prvé Vianoce, odpovedala so smiechom: „Chystám malému jedno prekvapko, zatiaľ si ho nechám pre seba. Povedala som ho len Michalovi a ten mi povedal, že tento nápad sa mu zdá uletený. Ale tak to sa stalo veľakrát a verím, že nakoniec sa to bude páčiť aj manželovi.“

Majetok aj v kabelkách

Vianočný darček pre Jakubka napokon pre koronavírusové komplikácie dorazil až nedávno a Dominika ho uverejnila na Instagram. A spustil sa ošiaľ, čo nám potvrdil aj jej dvorný štylista Andrej Kusalík. „Dominika má rada výnimočné veci, páči sa jej možnosť personalizovania. Vlastní veľa kabeliek od Hermès, jednu Birkin si už pred pár rokmi dala urobiť podľa seba – s motívom Macka Pú. Na tridsiatku som s kamošmi vymyslel, že dostane ďalšiu, bola to Kelly s jej iniciálami a rokom narodenia. Pred Vianocami sme teda riešili, čo Jakubovi. Aj keď je maličký, predsa len išlo o prvé Vianoce, takže sme si vraveli, že by to malo byť niečo pamätné. Tým, že je to chlapec, nedá sa kúpiť šperk a oblečenie mu kupujeme bežne,“ opisuje Andrej zrod nápadu na darček.