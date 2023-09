Lucii Vondráčkovej ide karta! Odkedy sa speváčka dala dokopy s MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom, ktorý je od nej o osemnásť rokov mladší, darí sa jej všetko, na čo siahne. Keďže Lucii podrástli synovia Matyáš a Adam, ktorých má s exmanželom Tomášom Plekancom, mohla sa vrátiť aj k hereckej práci a robí jej to radosť.



No radosť robí Lucii aj vzťah so Zdeňkom, hoci má kvôli nemu aj trošku vrásky na čele. "Mám pocit, že čím ho mám radšej, tým viac sa o neho bojím. Na budúci zápas sa snáď ani nepôjdem pozerať," povedala Super.cz Vondráčková. "Keď druhého máte rád alebo rada a podporujete ho, tak to človek veľmi prežíva," vysvetlil speváčka, ktorá sa obáva o svojho partnera práve kvôli športu, ktorému sa venuje.



Napriek obavám o Zdeňka Lucie pri ňom žiari, je spokojná, a aj to na nej vidno. "Začínám znova žít a nemusíš se o mě bát, chci okna k nebi otvírat s tím, že na něm nové slunce mám," spieva v novej piesni, a akoby tými slovami odkazovala svojmu bývalému, že už je opäť v pohode. Keď však fanúšikovia videli nové zábery Lucie Vondráčkovej, jedna vec im hneď udrela do očí. Pozrite, ako tam speváčka vyzerá. Tomu sa ani nechce veriť, tá podoba je neskutočná, pozrite FOTO v GALÉRII. Lucii to so Zdeňkom klape, a aj to na nej vidno. No teraz prezradila o ich vzťahu niečo, čo by ste nečakali.