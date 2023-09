Z Lely Vémoly zostali ľudia v šoku. To čo má namiesto pŕs? Veď to sú... To snáď nie!

Manželka Karlosa Vémolu má svojský vkus, čo sa týka parametrov svojho tela. Kde jej nedopriala príroda, tam si dopomohla početnými plastickými operáciami a je nanajvýš spokojná. Iný názor však majú jej sledovatelia a občas jej to dajú najavo nie práve vyberaným spôsobom. Keď sa pred časom pochválila zábermi svojho reoperovaného pozadia, napísali jej rovno, že ho má ako ťava, pozrite FOTO v GALÉRII.



Nedávno sa však Lela opäť vystavila na sociálnej sieti, a tentoraz ukázala v plnej paráde svoje prsia v úsporných plavkách. No prsia je vari aj prisilné slovo, lebo to, čím sa pýši na hrudníku, pripomína skôr... No veď pozrite FOTO v GALÉRII a nazvite si to sami, ako chcete.



Samozrejme, ani teraz na seba negatívne reakcie sledovateľov nenechali dlho čakať. "Lela, toto už je priveľa podľa môjho názoru. Trošku súdnosti..., " znel jeden z tých miernejších. No ani Lela sa nedala a kritizujúcim to riadne vytmavila: "Toto je môj instagram a nie smetisko... Ja som taká, aká som a kvôli ľuďom sa meniť nebudem ani nechcem. A už vôbec sa kúpať v tričku v 31 stupňoch. Takže dnes blokujem, pretože mám čas a pokojne ma sledujte od susedov. Majte krásny deň," odkázala im Lela.