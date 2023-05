Jedným z milencov Ivety Bartošovej bol aj čiernovlasý mladík s uhrančivými očami, ktorý pochádzal zo slávneho hereckého rodu. Rudolf Hrušínský najmladší, ktorého si vari navždy budeme spájať s hudobnou komédiou Discopříběh, pred rokmi, počas nakrúcania českého filmu Svatba upírů (1993) mal prežiť románik s o štyri roky staršou speváčkou Ivetou Bartošovou, s ktorou vo filme stvárnili hlavné úlohy.



Kým Rudolf sa však zamiloval a na dvere hotelovej izby jej rúžom napísal "Milujem ťa", Iveta vedela, že ten vzťah nemá zmysel, brala to ako úlet a príležitosť pomstiť sa záletnému partnerovi Ladislavovi Štaidlovi, čo neskôr aj otvorene priznala: "Urobila som to kvôli sebe, aby prežilo moje ego, a aby som v sebe ako žena mala trochu hrdosti."



Iveta ocenila, že jej mladý milenec potom nerobil problémy. "Bolo to fajn. Obaja sme ale vedeli, že to nemá zmysel. Rudla mi potom dokonca na dvere mojej izby napísal rúžom: Milujem ťa. Potom sa už ale nikdy nič podobné neopakovalo. Bol to rozumný chlapec a pochopil, že to bol len úlet," popísala Iveta Bartošová krátky románik v knihe Nikdy som sa nemala narodiť.



Horšie to však bolo s jej vtedajším oficiálnym partnerom Ladislavom Štaidlom. Hoci sa speváčka snažila neveru ututlať, nepodarilo sa a povráva sa, že Štaidlovi to prezradila jej sestra Ivana, hoci, kto vie..."Rozišiel sa so mnou. Povedal, že mám hneď z Apolinářskej vypadnúť a na druhý deň ráno si zbaliť veci. Nebola žiadna facka. Nič. Len mi povedal, že sa so mnou hneď rozchádza. Nech okamžite vypadnem. A šiel spať. Dve alebo tri hodiny som čakala a potom som išla... Hovoril, že kvôli tomu sa so mnou rozchádza navždy, hoci sám mi predtým rozprával, s kým všetkým spal, a robilo mu to dobre. Vrátila som sa až ráno a on na mňa strašne kričal, že som chrápala s niekým iným, aj keď som mu hovorila, že som bola v parku a bolo mi hrozne,“ opísala Bartošová, čo sa dialo po prevalenia jej nevery. A čo bolo ďalej s jej mladým milencom? Čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.