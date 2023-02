Modelka Simona Krainová vždy bola žena činu a preto so dokáže plniť svoje sny. V kariére sa jej darí viac než dobre, a tak sa skvelo dokáže postarať aj o svoju rodinu. Už pred časom pre ňu zariadila druhý domov v Dominikánskej republike, čo sa jej teraz mimoriadne zišlo. Simona sa totiž rozhodla od základu zrekonštruovať svoj obrovský pražský byt o rozlohe 400 metrov štvorcových.

Simonin byt vznikol spojením dvoch bytov, ten druhý pred rokmi odkúpila od svojej kamarátky Dary Rolins a vytvorila ozaj veľkolepé bývanie. Lenže po tom, ako do rodiny prišli deti a pribudli dva psy, byt dostal zabrať, a bol už riadne zdevastovaný. Byt bol úplne nádherný, ale ako sa narodili, explodovala doslova bomba! Maxík ťapal ručičkami od jedla pri rytmoch Teletubbies po stenách. Bruno ho úspešne nasledoval a postupom času do brazílskej čerešne na podlahe, nielen tými oranžovými tatrovkami, kreslili nepravidelné a trvalé obrázky. Časom, ako sa naša rodina rozrastá, sa k nim pridali dve parťáčky Angela & Aisha. Keď to zhrniem, tak sa nám podarilo byt zdevastovať a po 12 rokoch sme konečne ready na kompletnú rekonštrukciu,“ netajila sa modelka.

Simona sa tak sa rozhodla s rodinou zbaliť kufre a na istý čas sa presťahovala do Dominikánskej republiky. "Náš sen sa pomaly ale iste stáva skutočnosťou, posledných pár kúskov našej domácnosti je zabalených v škatuliach, plavky v kufre a my sa môžeme konečne presunúť k nám pod palmu," vytešovala sa Simona. Ich byt zatiaľ rekonštruuje šikovná partička.

"Náš domov sa momentálne nachádza v týchto piatich kufroch. Zvyšok je v stovkách krabíc rozmiestnených po celej Prahe. Najviac pre mňa je zistenie, že mraky tých vecí vôbec nepotrebujem. More, slnko, pláž, pár priateľov a dobré vínko... a to už sa mi snáď za pár hodín splní," želala si Simona s rodinou na letisku. V ich byte zatiaľ v plnom prúde prebieha rekonštrukcia, pokochajte sa tou nádherou. Taký luxus by bral každý.