Zatiaľ čo väčšina hudobníkov a spevákov sa ťahá do Bratislavy, naša prvá slovenská SuperStar sa usadila v dedinke pri Prešove, kde si užíva pokojný život s manželom a dvomi deťmi – Adamkom a Aničkou. Šarmu prezradila, čo by sa muselo stať, aby svoj milovaný domov opustila, a tiež to, čo sa jej na našom národe mimoriadne nepáči. Dozvedeli sme sa, čo prispelo k premene, ktorú v posledných týždňoch obdivuje celé Slovensko. Neverili by ste, aké je to jednoduché.

Na rozdiel od vašich kolegov žijúcich v hlavnom meste ste sa usadili na vidieku. Nikdy ste to neoľutovali?

V Bratislave som bývala po SuperStar vyše roka, ale zistila som, že všetko, čo potrebujem, mám na východe. Vrátila som sa kvôli štátniciam a zároveň sme s vtedajšou kapelou začali pracovať na druhom albume, všetci sme boli Prešovčania. Do Bratislavy som potom chodievala už len pracovne a došlo mi, že mi to doma vyhovuje omnoho viac. Myslím, že to bolo jedno z najlepších životných rozhodnutí. Ľudia majú byť tam, kde sa cítia zakorenení, kde majú pocit domova.

Netúžite predsa len po zmene?

Občas mám chuť na zmenu, ale keď už, tak na poriadnu. Často si s manželom plánujeme niekoľkomesačný pobyt na miestach, ktoré máme radi. Povedzme Paríž. Byť tam napríklad dva mesiace a potom sa vrátiť domov. Ešte nikdy sme to však nezrealizovali.

Aké najväčšie výhody má život na dedine? Čo si užívate najviac?

Ja som mestský človek. Dedinu sme vybrali tak, aby sme zároveň mohli byť každý deň v ­meste. Za 25 minút sme v Prešove, decká tam chodia do školy, škôlky, ale zakaždým, keď sa vraciame domov, si užívame ten pokoj. Mesto neustále bzučí, žije, na dedine sa veľa pracuje, čiže ani tu nie je úplne ticho, ale to tempo je iné. Vždy, keď potrebujeme prespať u našich v byte, vravíme si, že by sme si už zrejme nevedeli zvyknúť na to, že je nonstop počuť cestu, opravy u susedov... Som veľmi vďačná za veľkú záhradu, za skvelých susedov, za to, že z každej strany máme les.

Svoj domček ste si zariadili v príjemnom retro štýle. Čo vás inšpirovalo?

My sme vždy uvažovali v rámci nejakého okliešteného rozpočtu. Je veľa vecí, ktoré sa nám páčia, ale zároveň nikdy neuvažujeme nad rozpočet, a tak sme množstvo vecí zrecyklovali, niektoré kusy nábytku vyrobil môj muž. Je tu gaučík po babke, stolík po druhej babke, staré kreslo od našich, ďalšie kreslá, ktoré mali ísť na skládku, ale môj muž ich prečalúnil a dodnes ich používame. My ozaj veľmi radi recyklujeme a vždy máme radosť, ak sa nám podarí zachrániť nejaký funkčný kúsok. Máme radi knihy, čiže náš dom má aj niekoľko veľkých knižníc. Máme radi farebnosť, takže naše steny sú plné všakovakých obrazov, grafík. Chvalabohu, sme s manželom v rámci vkusu nastavení veľmi podobne a v rámci interiéru u nás zatiaľ vždy došlo ku konsenzu.

