Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchaŕová zdanlivo vyzerali ako dokonalý pár, no keď sa prevalil krach ich manželstva, nie všetci boli až takí prekvapení. Najviac prekvapene sa však tvárila ohrdnutá blond kráska, ktorá sa zrejme ani doteraz s rozpadom vzťahu nevyrovnala. Hoci je prominentný párik už rok rozvedený, Taťána si do svojho exmanžela rypne vždy, keď sa len trochu dá...



Pred pár týždňami rozvírila vody českého šoubiznisu kauza s uniknutou cirkevnou žalobou na anulovanie cirkevného sobáša Kuchařovej a Brzobohatého. Keďže ide o citlivý dokument s intímnymi informáciami, ku ktorému mali prístup len Kuchařová a Brzobohatý a ich právnici, Ondřej má jasno v tom, že to médiám nemohol posunúť nik iný, než práve Taťána.



A Taťána to v žalobe Barzobohatému riadne natrela, zverejnila, o ňom citlivé informácie z ich sexuálneho života. Tvrdila o ňom, že je sexuálne nevyhranený, prezlieka sa do ženských šiat a v takomto prezlečení za ženu mal od nej vyžadovať sex. Nuž, nech to medzi nimi bolo akokoľvek, v každom prípade je to silná káva.



Ak Taťána očakávala, že týmto Brzobohatého znemožní, stal sa opak. Posunutie cirkeb´vnej žaloby médiám bol totiž taký zásah do jeho súkromia, že sa na jeho stranu postavili aj tí, ktorí Ondřeja zase až tak nemusia, o kamarátoch ani nehovoríme. A všetkým bolo z toho celého smutno. Naj lepšie to vystihol Libor Bouček, ktorý skonštatoval, že pri rozvodoch nikdy niet víťazov a porazených, sú len porazení... A má pravdu.



Ondřej sa rozhodol podať na Taťánu žalobu za ohováranie, no počkal zopár týždňov, aby jej poskytol priestor pre ospravedlnenie: „Doma ma učili, že podraz sa dá odpustiť, ak sa k nemu človek prizná a ospravedlní sa zaň. Taťána toto nielen doteraz neurobila osobne ani verejne, ale namiesto toho hádže vinu na mňa!“ No kauzou okolo cirkevnej žaloby však Taťána neublížila iba svojmu exmanželovi a jeho blízkym, ale aj sebe. Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane, čo sa prihodilo Kuchařovej.