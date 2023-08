Pavol Demitra († 36) by bol na syna veľmi hrdý!

Lucas začínal rovnako ako jeho slávny otec Pavol pri hokeji. Po tragickej smrti otca však presedlal na futbal a rozbieha sa mu sľubná športová kariéra. „Je to veľmi dobrý pocit podpísať profesionálnu zmluvu. Vnímam to ako vďaku zo strany klubu a teraz je rad na mne, aby som im splatil dôveru,“ vyjadril sa Lucas pred 2 rokmi pre Nový Čas.

Lucas Demitra Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cauczdnt3ib/

Ako píše redakcia WANDA, mladému Demitrovi sa darí nielen v športe, ale aj v láske. Otec by bol naňho veľmi hrdý! Lucas na Instagrame zverejňuje aj súkromné zábery s krásnou priateľkou Vanesou. Najskôr zábery pridával tak, aby neznámej slečne po jeho boku nebolo vidieť do tváre. Keďže je zamilovaná dvojica spolu už nejaký ten čas, Lucas nádhernú priateľku už neskrýva. Veľmi im to spolu pristane a doslova z nich srší šťastie. „Milujem ťa,“ napísal Lucas k novej fotografii s priateľkou. Vanesa je naozaj kočka!