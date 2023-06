Nahliadnite do domu Lucie Vondráčkovej. Pozrite, ako sa jej ho podarilo prerobiť. A to ste ešte nevideli jej záhradu!

Okrem toho, že je Lucie Vondráčková (43)speváčka a herečka, fušuje aj do dizajnu. Svoj talent mohla naplno uplatniť pre prerábke staršieho dvojdomu s veľkou záhradou, ktorý po rozvode s Tomášom Plekancom (40) kúpila pre seba a pre svojich dvoch synov Matyáša (11) a Adama (7). Vysolila zaň takmer milión eur a pozrite FOTO v GALÉRII, čo z neho postupne vykúzlila. V dome prevláda drevo a prírodný materiál. „Som zástancom ekológie a prírodných materiálov, nechcem zbytočne zaťažovať planétu,“ prezradila Lucie. Zachovala tiež pôvodné tehlové steny a drevenú podlahu. V dome je aj veľký krb na drevo.



Lucie fanúšikom na sociálnej sieti ukázala aj to, ako si v pôvodnej garáži vytvorila odpočinkové miesto inšpirované filmami o Harrym Potterovi. Celý priestor je ladený do tmavohnedej, ako materiál použila drevo a tehly. V mieste pre odpočinok je hojdačka, ratanový nábytok alebo jedálenský stôl so šachmi. A to ste ešte nevideli jej záhradu, tam sa dá ešte inakšie relaxovať.