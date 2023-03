Jaromír Hanzlík konečne prehovoril o vzťahu s českou Bardotkou Janou Brejchovou! Pravda je možno iná, než by ste čakali.

Keď sa pred rokmi dal dokopy populárny mladý herec Jaromír Hanzlík s o osem rokov staršou herečkou Janou Brejchovou, bol z toho škandál. Obaja boli zadaní, mali svoje rodiny. Jaromír bol ženatý s matkou syna Davida, zdravotnou sestrou Jaroslavou, Jana s manželom Vlastimilom Brodským vychovávala jedinú dcéru Terezu. Herci sa však do seba zamilovali až po uši a nebolo už cesty späť.



Brejchovej dcéra Terera, ktorá bola v tom období v puberte, z ich vzťahu rozhodne nebola nadšená, a trvalo jej roky, kým sa cez niektoré veci dokázala preniesť. Svojmu otčimovi to prostredníctvom sociálnych sietí dala riadne pocítiť, keď spolužitie s ním nazvala terorom. Hanzlík dokonca mal sekírovať nielen pubertálnu Terezu, ale aj jej slávnu mamu, čo doložila aj rodinnými fotkami na sociálnej sieti. Neskôr pripustila, že sa vďaka Jaromírovi aspoň dokázala skôr osamostatniť. A hoci teraz by sa s ním už aj zmierila, Hanzlík neprejavil záujem, dokonca ju ani nepozval na oslavu svojich 75. narodenín, aj keď sa to tak nejako očakávalo...