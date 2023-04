Agáta Hanychová oslavuje svoje 38. narodeniny, a hoci to vyzerá, že sa už konečne vybúrila a upokojila, jej mladšie roky a najmä vzťahy s mužmi boli poriadne divoké. S niektorými svojimi expartnermi má však napriek všetkému vcelku dobré vzťahy, no poniektorí jej dnes nedokážu prísť na meno.



Nedávno sa na jej adresu rozhovoril jeden z jej bývalých partnerov, a napriek tomu, že sa nerozišli až tak v zlom, dokonca spolu aj po rozchode v pohode komunikujú, za jeho vyjadrenia sa mu Agáta asi nepoďakuje. Nejde, samozrejme, o jej exmanžela Jakuba Prachařa, tam by to dopadlo asi ešte horšie, ale ide o jedného z jej milencov, ktorých striedala ako na bežiacom páse práve po rozchode s Prachařom. Čítajte v pokračovaní článku, čo jej exmilenec povedal o jej vzťahu so Soukupom.