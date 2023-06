Agáta Hanychová sa už tri mesiace teší zo svojho tretieho dieťatka, dcérky Rozárky. To, či je jej rodina už kompletná, ešte nie je jasné, lebo Agáta prišla materstvu na chuť, a pokojne by si vedela predstaviť aj štvrté dieťa do rodiny.



Jej súčasný partner a otec Rozárky Jaromír Soukup je v tomto ohľade striedmejší, tvrdí, že najprv sa musia zžiť s Rozárkou a potom sa uvidí. Agáta si však v každom prípade svojich troch potomkov užíva, starší Kryšpín a Mia sa osvedčili aj ako skvelí pestúni, ak Agáta potrebuje na chvíľu záskok.



Nedávno sa Agáta na sociálnej sieti pochválila fotkami svojich troch detí s pravou letnou atmosférou. Najprv spoločne grilovali, Agáta sa venovala Rozárke, Kryšpín griloval a Mia sa postarala o prestieranie, potom nasledovalo kúpanie v bazéne. Agátiným fanúšikom však udrelo do očí niečo iné. Každé z Agátiných detí vyzerá celkom inakšie, vôbec sa nepodobajú. Ani nečudo, keďže každé z nich má iného tatka. A pravdou je, že ani jedno z nich podobou svojho tatka nezaprie, veď pozrite FOTO v GALÉRII.