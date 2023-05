Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si už vyše troch týždňov užívajú spoločnú dcérku Rozárku. Dievčatko prišlo na svet s predstihom, a celej rodine obrátilo živo naruby v tom dobrom zmysle slova. Tešia sa z nej nielen Rozárkiní rodičia, ale aj babička Veronika Žilková, ako aj Agátine staršie deti, syn Kryšpín a dcéra Mia.



Agáta svoju dcérku zatiaľ príliš neukazuje, chce si ju najprv užiť len v rodine. A tak sa o tom, na koho sa Rozárka podobá, zatiaľ vedú len polemiky. K podobe dcérky sa už stihol vyjadriť aj jej otecko. „Mamička v nej vidí otecka, ja v nej teda vidím Agátu. Má len tri týždne, ešte by som to nechal, je na to skoro,“ dodal Soukup.



No Agáta na svoje narodeniny predsa len ukázala záber Rozárky do tváričky a Agátine "holčičky" mali hneď jasno, na koho sa jej dcérka podobá. Takmer všetky fanúšičky tvrdili, že malá Rozárka je celá po manine, aj pusu má po nej, no objavil sa aj názor, že z je celá po tatkovi, ba dokonca, že má pusinku po Agátinej sestre Kordulke, tak si vyberte... Pozrite FOTO v GALÉRII.