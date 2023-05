Dcéra Agáty Hanychovej Rozárka ešte ani nebola na svete, no jej slávna babička Veronika Žilková má už vtedy jasno, na koho sa podobá! Podľa Žilkovej je jej budúca vnučka vraj celý otecko, mediálny magnát Jaromír Soukup. "Ty si ten ultrazvuk ľuďom neukázala, ale Ružena je úplná Soukupova kópia. Ako keby zaboril tvár do snehu. Tá podoba je neuveriteľná," doberala si herečka dcéru.



Agáta Hanychová s Jaromírom Soukupom dcére vybrali meno Rozárka, no jej babička Veronika Žilková jej hovorí Ružena. A teraz urobnila Agáta veľkú radosť svojim fanúšičkám, na sociálnej sieti sa konečne pochválila fotkami Rozárky ta, že teraz už každý vie, ako jej malý poklad vyzerá. Dokonca ukázala aj fotku dcérky s tatkom Soukupom.



Nuž, vyzerá to naozaj tak, že Veronika Žilková mala pravdu. Keď fanúšičky zbadali Rozárku, zmohli sa len na takéto konštatovanie: "Človek sa s nimi 9 mesiacov nosí, no a potom ten pôrod, že áno a nakoniec to je kópia otecka," vari najlepšie to za všetkých vystihla fanúšička Jenny. Veď pozrite FOTO v GALÉRII. Napokon, u Agáty by to nebolo nič zvláštne, ani jedno z jej starších detí sa na ňu nepodobá, tak Kryšpín ako aj Mia zdedili podobu po svojich tatkoch.