Ak chcete o slovenskej fotografke Miške Ďurišovej vedieť viac, stačí sa pozrieť na jej fotky. Zábery, ktoré hovoria samy za seba, zožali úspech aj v zahraničí. Či sa jej pred objektív postaví žena v domácnosti, alebo tvár spravodajstva, výsledok vždy stojí za to. O tom, prečo sa rozhodla fotiť aj ženy v zrelom veku a ako vďaka zmene myslenia schudla desiatky kilogramov, nám už sama prezradila viac.

Nie ste typická svadobná či ateliérová fotografka. Ako by ste opísali svoju tvorbu?

Môj štýl sa odvíja od výroby doplnkov, ktoré robím už dlho, a definovala by som ho ako romanticko-étericko-umelecký.

Fotili ste viaceré slovenské celebrity, najvýraznejšia z nich je asi Miriam Kalisová, ktorú by človek na prvý, dokonca ani na druhý pohľad nespoznal. S kým všetkým ste spolupracovali?

Jednou z mojich prvých modeliek bola Kristína Mečko, s ktorou spolupracujeme doteraz. Pracovala som aj so Simonetou Hladkou. Teraz sme fotili s Evkou Cifrovou. Ako ste spomínali Miriam Kalisovú, tá bola veľmi príjemná a prirodzená. Určite som na niekoho zabudla, no dúfam, že sa na mňa nenahnevá. (Smiech.)

Je nejaká osobnosť, ktorú by ste rada nafotili?

Vždy som snívala o tom, že by som nafotila Táničku Pauhofovú. Je mi sympatická a je veľmi fotogenická. Verím, že by sme dokázali spolu spraviť niečo špeciálne. Z tých zahraničných možno speváčku Auroru.

Ako dlho trvá také fotenie?

Základné fotenie trvá dve – tri hodiny, pričom veľa záleží na tom, ako vyzerá styling, vizáž a podobne. Snažím sa o uvoľnenú atmosféru, aby sa človek cítil pohodlne a prirodzene, takže niekedy to trvá dlhšie. Potom nasleduje triedenie fotiek a ich úprava. Záleží tiež na motíve. Napríklad keď sme fotili projekt Slovenské bohyne, mali sme tri modelky plus sme fotili so zvieratami. Lenže zvieratá mali navzájom zo seba strach. (Smiech.)

Ako ste sa dostali k fotografovaniu?

Prvé fotografie som robila s cieľom propagácie svojej tvorby. Jednoducho som potrebovala pekné produktové fotky. Bola to len taká z núdze cnosť. Všetko sa nejako rozbehlo pred tromi rokmi, keď som nafotila svoju maminu, ktorá má 74 rokov a nádherné dlhé biele vlasy. Jej fotky doslova obleteli svet a trochu ma to postrčilo do fotografickej tvorby. Kúpila som si profesionálnejšiu techniku, začala som sa v rámci fotografie vzdelávať.

Ako to myslíte, že obleteli celý svet?

Fotografie mojej mamy som zverejnila na Instagrame a vtedy nás začal sledovať mimoriadne populárny britský Faerie Magazín. Zdieľal ich a to spustilo hotovú lavínu reakcií zo zahraničia. Jednu z fotiek uverejnil aj taliansky Vogue, čo si všimli slovenské médiá, a už sa to nabaľovalo.

