Andrea Verešová (41) nemá výšku modelky, no centimetre dotiahla dokonalým zjavom. Podobne to, zdá sa, bude mať Martina Zábranská (27), ktorá je občas ako jej dvojča.

Mladá herečka, ktorú viacerí poznajú skôr ako hlas z rádia, sa síce pred moderovaním súťaže Let´s Dance objavila aj v rôznych filmových úlohách, no všetci si ju všimli až v tanečnej šou. Zozačiatku sa skôr hodnotil jej slabší moderátorský výkon, no zjavom ho rýchlo vykompenzovala a v istej chvíli jej všetci odpustili aj čudné dialógy so súťažiacimi.