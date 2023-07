Speváčka Eva Pilarová a jej druhý manžel Jaromír Mayer kedysi tvorili pár snov. Ona krásna a úspešná blond speváčka, ktorej mnohí hovorili „česká Ella Fitzgerald“, on charizmatický fešák s príjemným, mužným hlasom. Mayer bol kedysi idolom mnohých dievčat a slečien. Jeho najväčšími hitmi boli piesne Malý přítel z města N a Hospůdko známá...



Populárna speváčka a o štyri roky mladší fešný kolega vytvorili pár snov. Vzali sa v roku 1968 na československom konzuláte v Paríži, koncertovali spoločne a vzniklo aj niekoľko spoločných duet: Rozhoupej zvony, Pochval za strom za zelený listí, Hřej mě, Venku je déšť a mráz. No ako rýchlo sa ich láska začala, tak rýchlo sa aj skončila. Po štrnástich mesiacoch sa pár rozviedol. Bez škandálu aj bez vzájomného osočovania.



Vtedy sa povrávalo, že Mayer niesol ťažko slávu svojej ženy a to, že je celý čas v jej tieni, čo on neskôr dôrazne poprel. V roku 1986 Jaromír Mayer emigroval do Nemecka, kde už naňho čakala tretia manželka Radka Machová, s ktorou má dcéru Luciu a syna Martina. S rodinou sa po čase presťahoval do kanadského Edmontonu, kde začal pracovať v ropnej firme. Cez víkendy však hral a spieval s miestnou kapelou...