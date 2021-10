Riaditeľka známej módnej televízie nie je na sociálnych sieťach nováčikom. Naučila na ne dokonca aj svoju vyše deväťdesiatročnú babičku. Starenka, ako ju zvykne oslovovať, sa teší nemalej popularite.

Populárna babka

Všetko to pritom bola zhoda náhod. „Len som raz zazdieľala niečo, čo som s ňou robila niekoľko rokov dozadu. A hneď nato mi veľa ľudí písalo, že nech jej tam dávam viac. Hlavne videá, kde sa spolu rozprávame po záhorácky, lebo im to robí radosť a pripomína ich babičky, ktoré tu už, žiaľ, nie sú,“ vysvetlila nám Gabika, ktorá sa úspechu starej mamy ani trochu nečuduje. Je totiž mimoriadne obľúbená aj medzi jej známymi: „Naša starenka je zo Záhoria, zo Sekúl, a s mojimi priateľmi sa za ňou radi zastavíme, keď ideme smerom do Prahy. Dokonca si za ňou zájdu aj sami, lebo ju majú veľmi radi.“

Zrodila sa hviezda

Keď k tomu ešte pridáte lásku ku kamere, nemôžete sa čudovať, že sa zrodí nová hviezda sociálnych sietí. Ako nám Gabika prezradila, babička si pozornosť mimoriadne užíva. „Naša starenka sa hrozne rada fotí a filmuje, miluje pozornosť, takže keď sa jej na niečo pýtam alebo ju natáčam, tak má z toho ozaj veľkú radosť. Aj keď vlastne asi nevie ani vysloviť slovo Instagram a nerozumie, že komu to ja vlastne ukazujem,“ priznala sa známa blondínka.

Zneužíva ju?

Nájdu sa však aj neprajníci a zlé jazyky hovoria, že Gabika svoju starú mamu zneužíva. Mnohých pohoršil najmä jeden z posledných uverejnených postov, kde fanúšikom odporúča doplnok výživy. Drobová však nefotí či netočí nič, s čím by babička nesúhlasila. „O kvapkách chcela ľuďom povedať sama. Volá ich ,tí kapky od Gabínky‘ a sama na sebe vidí, ako jej pomáhajú. Jednoducho jej to zaberá a chcela sa podeliť, že jej to robí dobre. Na druhej strane, ona rada a veľa číta, takže si načítala aj to, že v takom Rakúsku je užívanie takýchto produktov napríklad v domovoch dôchodcov štandard.“