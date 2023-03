Len pár hodín predtým, ako všetkým oznámila, že ich dcérka je už na svete, Dominika Cibulková ukázala na sociálnej sieti, ako u nich doma vyzerajú sobotné rána. "A ako vyzerajú vaše sobotné ránka? U nás 6.06 budíček z detskej "mamikaaaaa - tatikoooooo" , ale chlapci ma ako gentlemani nechali vyspať do 9hod a potom som sa k nim pridala a takto nejako to vyzeralo. Ešte stále sú v prevahe, ale už o pár dní sme fifty-fifty," napísala pobavene Dominika k fotke jej manžela Michala so synom Jakubkom.



Jej dcérka sa však poponáhľala vyrovnať skóre, a už dnes mohla Dominika zahlásiť, že stav je vyrovnaný a ich rodinka je už kompletná. " A zrazu je náš svet kompletný - slová nedokážu vyjadriť lásku, ktorú už k tebe nosíme, naše dievčatko. Vitaj na svete Nina Navara," napísala Dominika k fotke s dcérkou a pripojila srdiečko. A tých srdiečok potom dostala nespočetné množstvo, gratulovali jej nielen bývalé kolegyne tenistky, ale aj veľmi veľa známych osobností zo slovenského aj českého šoubiznisu.



Jej malá Nina vyzerá ako ružová bábika a Dominika aj napriek tomu, že iba nedávno porodila, žiarila ako slniečko, čo si aj hneď všetci všimli. "Pohľad čistej radosti! Všetkým gratulujem," napísala k fotke partnerka Paľa Haberu Daniela Peštová.