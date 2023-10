Pozrite, ako to vyzerá u Lucie Vondráčkovej doma po žúrke. Budete len krútiť hlavou, to nemôže myslieť vážne.

Niet nad "dobrého" kamaráta. Vďaka jednému takému sa teraz všetci dozvedeli, ako to vyzerá u Lucie Vondráčkovej doma po žúrke. Nuž, v každom prípade domáca pohodička, ale Lucie si s poriadkom hlavu neláme. A kto teda bol ten "dobrák"?



Herec Jan Fanta, ktorý stvárnil jednu z hlavných úloh v predstavení Hračičky, kde účinkuje aj Lucie, natočil video, ako sa nenápadne vkráda do domu speváčky. Tá nič netuší, pretože zaspala na gauči. Jej kolega tak fanúšikov Lucie nechá nahliadnuť do jej súkromia. Konkrétne do obývačky, ktorá s fialovo vymaľovanými stenami a zatiahnutými závesmi pôsobí dosť ponuro a temne.



Na záberoch vidno mahagónový konferenčný stôl, okolo dve svetlosivé kreslá a naproti tmavosivý gauč zastlaný dekami a vankúšmi. Naproti gauču je vstavaný krb, nad ním zrkadlo. Obývačka je oddelená jedálenským stolom s barovými stoličkami, vedľa je z jednej strany veľká polica a z druhej strany šatníková skriňa. Potom už nasleduje vstup do kuchyne s veľkým oknami, ktoré miestnosti dodávajú dostatok svetla. Na stenách má Vondráčková rozvesené rôzne obrazy, ale hlavne fotoobrazy so svojimi synmi Matyášom (10) a Adamom (8).



Hoci herecký kolega Luciu svojou prítomnosťou v dome zobudil a aj trochu vydesil, ťažkú hlavu z toho, že odhalil jej súkromie a aj neporiadok doma, si nerobila. „Po dvojmesačnom skúšaní a premiére Hračičky, žúr u nás doma,“ napísala k záberom, ktoré zverejnila na svojom účte na sociálnej sieti. Napokon, čo tam po poriadku, najdôležitejšia je domáca pohodička...