Dara Rolins (50) má úspešne za sebou famózny koncert k jej päťdesiatke. Nápad sa však nezrodil v jej hlave, ale ako priznala pre portál super.cz, vnukol jej ho Leoš Mareš (46), ktorý sa zároveň stal producentom koncertu. "Stalo sa to na spomienkovom koncerte v O2 aréne na počesť Karla Gotta (†80). Nasadil mi tam chrobáka do hlavy a neprestal ma s tým nápadom bombardovať, kým som nepovedala, že do toho idem," priznala Dara.

Potom už udalosti dostali rýchly spád a hoci mala Dara obavy aj stres, teraz sa už len teší z výsledku: "Stres som mala počas celých príprav. Nespala som veľmi dobre, to priznávam," prezradila Dara a spokojne dodala: "Som šťastná, že som to urobila. Bol to ten najkrajší darček k narodeninám."

Na koncerte boli vari všetci, ktorí sú v jej živote dôležití. Dara tam mala svojich priateľov zo sveta šoubiznisu, v publiku jej tlieskala jej láska Pavel Nedvěd (50). Ale najdojímavejšie bolo vystúpenie Dary Rolins s jej dcérou Lolou (14). Tá svojím spevom všetkých prekvapila, Dara svojho času o Lole tvrdila, že jej dcéra so šoubiznisom nechce mať nič spoločné.

"Ďakujem vám... Ešte som sa z toho všetkého nespamätala, non stop si v hlave premietam "hajlajty" večera... Bolo ich TOĽK. A tento je jeden z tých zásadných, moja Lola, so mnou, po prvý krát na javisku... #ach #pysnamama“

