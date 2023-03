Dara na seba naposledy strhla pozornosť veľkolepým koncertom v O2 Aréne v Prahe, kde oslávila svoje 50. narodeniny. Na pódiu sa predstavila s mnohými známymi menami, okrem iného aj s jej expriateľom Rytmusom.

Vďaka skvelým ohlasom sa Dara rozhodla koncert zopakovať. „Dnes je to presne mesiac, čo bol v O2 aréne môj koncert... Sľúbila som, že si ho ešte zopakujeme, nebojte, nezabudla som, hľadáme, resp. čakáme na dátum. Dôvod prečo to nešlo realizovať HNEĎ, ako mnohí chceli a čakali je mimo iného aj hokejová extraliga, ktorá v hale prebieha... Nevadí, to sa všetko čoskoro vyladí,“ sľúbila Rolins na Instagrame. Najnovšie však zaujala fanúšikov horúcimi zábermi, na ktoré upozornila redakcia Báječná ŽENA.

